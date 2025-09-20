Dagens Miss Kaka livepris er 0.00008593 USD. Spor prisoppdateringer for KAKA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KAKA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Miss Kaka livepris er 0.00008593 USD. Spor prisoppdateringer for KAKA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KAKA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KAKA

KAKA Prisinformasjon

KAKA Offisiell nettside

KAKA tokenomics

KAKA Prisprognose

Miss Kaka Logo

Miss Kaka Pris (KAKA)

1 KAKA til USD livepris:

--
----
+2.80%1D
USD
Miss Kaka (KAKA) Live prisdiagram
Miss Kaka (KAKA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00008173
24 timer lav
24 timer lav
$ 0.00008601
24 timer høy
24 timer høy

$ 0.00008173
$ 0.00008173$ 0.00008173

$ 0.00008601
$ 0.00008601$ 0.00008601

$ 0.00198218
$ 0.00198218$ 0.00198218

$ 0.0000605
$ 0.0000605$ 0.0000605

+0.16%

+2.89%

+38.13%

+38.13%

Miss Kaka (KAKA) sanntidsprisen er $0.00008593. I løpet av de siste 24 timene har KAKA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008173 og et toppnivå på $ 0.00008601, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KAKA er $ 0.00198218, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000605.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KAKA endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, +2.89% over 24 timer og +38.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Miss Kaka (KAKA) Markedsinformasjon

$ 85.93K
$ 85.93K$ 85.93K

--
----

$ 85.93K
$ 85.93K$ 85.93K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Miss Kaka er $ 85.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KAKA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 85.93K.

Miss Kaka (KAKA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Miss Kaka til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Miss Kaka til USD ble $ +0.0000158071.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Miss Kaka til USD ble $ -0.0000063691.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Miss Kaka til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+2.89%
30 dager$ +0.0000158071+18.40%
60 dager$ -0.0000063691-7.41%
90 dager$ 0--

Hva er Miss Kaka (KAKA)

Introducing Miss Kaka ($KAKA) – The Adorable Meme Coin with Big Potential! Meet Miss Kaka ($KAKA), the super cute teddy dog of Binance founder YiHe, now immortalized as the latest meme coin sensation! Inspired by the charm and playfulness of Miss Kaka herself, $KAKA is more than just a token—it’s a community-driven movement bringing together dog lovers, meme enthusiasts, and crypto fans alike. With fun utilities, viral potential, and a strong Binance connection, $KAKA is set to become the next big thing in the meme coin space. Get ready to wag, woof, and win with Miss Kaka ($KAKA)! 🐶🚀 Stay tuned for launch updates and join the KAKA Army today

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Miss Kaka (KAKA) Ressurs

Offisiell nettside

Miss Kaka Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Miss Kaka (KAKA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Miss Kaka (KAKA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Miss Kaka.

Sjekk Miss Kakaprisprognosen nå!

KAKA til lokale valutaer

Miss Kaka (KAKA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Miss Kaka (KAKA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KAKA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Miss Kaka (KAKA)

Hvor mye er Miss Kaka (KAKA) verdt i dag?
Live KAKA prisen i USD er 0.00008593 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KAKA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KAKA til USD er $ 0.00008593. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Miss Kaka?
Markedsverdien for KAKA er $ 85.93K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KAKA?
Den sirkulerende forsyningen av KAKA er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKAKA ?
KAKA oppnådde en ATH-pris på 0.00198218 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KAKA?
KAKA så en ATL-pris på 0.0000605 USD.
Hva er handelsvolumet til KAKA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KAKA er -- USD.
Vil KAKA gå høyere i år?
KAKA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KAKA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Miss Kaka (KAKA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.