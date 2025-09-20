Miss Kaka (KAKA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00008173 $ 0.00008173 $ 0.00008173 24 timer lav $ 0.00008601 $ 0.00008601 $ 0.00008601 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00008173$ 0.00008173 $ 0.00008173 24 timer høy $ 0.00008601$ 0.00008601 $ 0.00008601 All Time High $ 0.00198218$ 0.00198218 $ 0.00198218 Laveste pris $ 0.0000605$ 0.0000605 $ 0.0000605 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) +2.89% Prisendring (7D) +38.13% Prisendring (7D) +38.13%

Miss Kaka (KAKA) sanntidsprisen er $0.00008593. I løpet av de siste 24 timene har KAKA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008173 og et toppnivå på $ 0.00008601, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KAKA er $ 0.00198218, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000605.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KAKA endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, +2.89% over 24 timer og +38.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Miss Kaka (KAKA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 85.93K$ 85.93K $ 85.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 85.93K$ 85.93K $ 85.93K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Miss Kaka er $ 85.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KAKA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 85.93K.