Miraya 7f (M7F) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002042 $ 0.00002042 $ 0.00002042 24 timer lav $ 0.00002079 $ 0.00002079 $ 0.00002079 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002042$ 0.00002042 $ 0.00002042 24 timer høy $ 0.00002079$ 0.00002079 $ 0.00002079 All Time High $ 0.00112931$ 0.00112931 $ 0.00112931 Laveste pris $ 0.0000106$ 0.0000106 $ 0.0000106 Prisendring (1H) -0.44% Prisendring (1D) +0.53% Prisendring (7D) +2.62% Prisendring (7D) +2.62%

Miraya 7f (M7F) sanntidsprisen er $0.00002054. I løpet av de siste 24 timene har M7F blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002042 og et toppnivå på $ 0.00002079, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til M7F er $ 0.00112931, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000106.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har M7F endret seg med -0.44% i løpet av den siste timen, +0.53% over 24 timer og +2.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Miraya 7f (M7F) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.51K$ 20.51K $ 20.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.51K$ 20.51K $ 20.51K Opplagsforsyning 997.55M 997.55M 997.55M Total forsyning 997,546,381.465853 997,546,381.465853 997,546,381.465853

Nåværende markedsverdi på Miraya 7f er $ 20.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på M7F er 997.55M, med en total tilgang på 997546381.465853. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.51K.