Sanntidspris for Mirai The WhiteRabbit er i dag 0 USD.MIRAI markedsverdien er 21,422 USD. Spor sanntids MIRAI to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for Mirai The WhiteRabbit er i dag 0 USD.MIRAI markedsverdien er 21,422 USD. Spor sanntids MIRAI to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!
Sanntids Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende MIRAI til USD konverteringssats er -- per MIRAI.
Mirai The WhiteRabbit rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 21,422, med en sirkulerende forsyning på 420.69B MIRAI. I løpet av de siste 24 timene MIRAI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.
Kortsiktig har MIRAI beveget seg -- i løpet av den siste timen og +2.22% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.
Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Markedsinformasjon
$ 21.42K
--
$ 21.42K
420.69B
420,690,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Mirai The WhiteRabbit er $ 21.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MIRAI er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.42K.
Mirai The WhiteRabbit prishistorikk USD
24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--
+2.22%
Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Prishistorikk USD
I løpet av i dag er prisendringen på Mirai The WhiteRabbit til USD ble $ 0. I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Mirai The WhiteRabbit til USD ble $ 0. I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Mirai The WhiteRabbit til USD ble $ 0. I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Mirai The WhiteRabbit til USD ble $ 0.
Periode
Endring (USD)
Endring (%)
I dag
$ 0
--
30 dager
$ 0
-31.27%
60 dager
$ 0
-54.72%
90 dager
$ 0
--
Prisforutsigelse for Mirai The WhiteRabbit
Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MIRAI for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) prisprognose for 2040 (om 15 år)
I 2040 kan prisen på Mirai The WhiteRabbit potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.
MEXC-verktøy For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser. Vil du vite hva prisen for Mirai The WhiteRabbit vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for MIRAI prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Mirai The WhiteRabbit prisforutsigelser.
Folk spør også: Andre spørsmål om Mirai The WhiteRabbit
Hvor mye vil 1 Mirai The WhiteRabbit være verdt i 2030?
Hvis Mirai The WhiteRabbit skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Mirai The WhiteRabbit priser og forventet avkastning.
Hvor mye er Mirai The WhiteRabbit i dag?
Så Mirai The WhiteRabbit prisen i dag er --. Sjekk vår prishistorikk-seksjon for å se historikk for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager.
Er Mirai The WhiteRabbit fortsatt en god investering?
Mirai The WhiteRabbit forblir en aktivt handlet kryptovaluta med kontinuerlig markedsdeltakelse og økosystemutvikling. Kryptoinvesteringer, slik som investering i MIRAI er imidlertid iboende volatile og bør samsvare med din personlige risikotoleranse. Utfør alltid uavhengig analyse (DYOR) og vurder markedsforholdene før du tar økonomiske beslutninger og investeringer.
Hva er det daglige handelsvolumet til Mirai The WhiteRabbit?
Mirai The WhiteRabbit verdt -- ble handlet på MEXC i løpet av de siste 24 timene.
Hva er den nåværende prisen på Mirai The WhiteRabbit?
Live-prisen til MIRAI oppdateres i sanntid basert på global handelsaktivitet på tvers av store børser, inkludert MEXC. Markedsprisene svinger kontinuerlig på grunn av endringer i likviditet, handelsvolum og generelt sentiment. For å se den nyeste prisen på Mirai The WhiteRabbit i din foretrukne valuta, gå til MIRAI pris for mer informasjon.
Hva påvirker prisen på Mirai The WhiteRabbit ?
Prisen på MIRAI påvirkes av flere viktige faktorer, inkludert generelt markedssentiment, handelsvolum, teknologisk utvikling og brukeradopsjonstrender. Bredere makroøkonomiske forhold som renteendringer, likviditetssykluser og regulatoriske signaler spiller også en viktig rolle i prisbevegelser.
For å holde deg oppdatert om markedsendringer og prosjektoppdateringer i sanntid, besøk MEXC News for de siste analysene og kryptoinnsiktene.
Hvilken token har det høyeste handelsvolumet på MEXC?
Nedenfor er de mest omsatte tokenene på MEXC basert på 24-timers handelsvolum akkurat nå. Priser og ytelse oppdateres kontinuerlig basert på markedsdata i sanntid.
Mest populære token
Pris
Endring
BTC
87,533.64
+0.50%
ETH
2,833.15
-0.12%
SOL
132.9
+0.02%
UCN
1,579.52
0.00%
USDC
1.0002
0.00%
Hvordan legger jeg inn en stop-loss- eller ta gevinst-ordre for MIRAI på MEXC?
MEXC støtter stop-loss og ta gevinst-ordrer for å hjelpe med å håndtere risiko automatisk.
1. Gå til spot- eller futures-handelsseksjonen og velg MIRAI/USDT-paret.
2. Velg “Stop-Limit“ eller “Trigger Order“ fra ordretypemenyen.
3. Angi trigger-pris (nivået som aktiverer ordren) og utførelsesprisen (prisen der den skal oppfylles).
4. Bekreft ordreinformasjonen din og send inn.
Din stop-loss-ordre aktiveres hvis Mirai The WhiteRabbits pris beveger seg mot din posisjon, mens en ta gevinst-ordre utføres automatisk når den når ditt målgevinstnivå.
For detaljerte eksempler og veiledninger, besøk MEXC spothandelsguide
Vil Mirai The WhiteRabbit prisen bli høyere i år?
Mirai The WhiteRabbit prisen kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektets utvikling. Sjekk ut Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) prisforutsigelse for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 03:40:54 (UTC+8)
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel.
Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.