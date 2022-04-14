Mirada AI (MIRX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mirada AI (MIRX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mirada AI (MIRX) Informasjon Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem. Offisiell nettside: https://mirada.ai Teknisk dokument: https://mirada.ai/whitepaper

Mirada AI (MIRX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mirada AI (MIRX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.67K $ 1.67K $ 1.67K Total forsyning: $ 988.74M $ 988.74M $ 988.74M Sirkulerende forsyning: $ 69.83M $ 69.83M $ 69.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.65K $ 23.65K $ 23.65K All-time high: $ 0.01443 $ 0.01443 $ 0.01443 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

Mirada AI (MIRX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mirada AI (MIRX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MIRX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MIRX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MIRXs tokenomics, kan du utforske MIRX tokenets livepris!

MIRX prisforutsigelse Vil du vite hvor MIRX kan være på vei? Vår MIRX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

