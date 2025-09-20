Mirada AI (MIRX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.01443 Laveste pris $ 0.00001881 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

Mirada AI (MIRX) sanntidsprisen er $0.00002392. I løpet av de siste 24 timene har MIRX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MIRX er $ 0.01443, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001881.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MIRX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mirada AI (MIRX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.67K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.65K Opplagsforsyning 69.83M Total forsyning 988,743,575.1202965

Nåværende markedsverdi på Mirada AI er $ 1.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MIRX er 69.83M, med en total tilgang på 988743575.1202965. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.65K.