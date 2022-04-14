Miracle Play (MPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Miracle Play (MPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Miracle Play (MPT) Informasjon Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games. Offisiell nettside: https://miracleplay.gg/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/j8shpxsjyhtiya9y Kjøp MPT nå!

Miracle Play (MPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Miracle Play (MPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.65M $ 7.65M $ 7.65M Total forsyning: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Sirkulerende forsyning: $ 831.29M $ 831.29M $ 831.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.60M $ 27.60M $ 27.60M All-time high: $ 0.136579 $ 0.136579 $ 0.136579 All-Time Low: $ 0.00475254 $ 0.00475254 $ 0.00475254 Nåværende pris: $ 0.00916827 $ 0.00916827 $ 0.00916827 Lær mer om Miracle Play (MPT) pris

Miracle Play (MPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Miracle Play (MPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MPTs tokenomics, kan du utforske MPT tokenets livepris!

MPT prisforutsigelse Vil du vite hvor MPT kan være på vei? Vår MPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MPT tokenets prisforutsigelse nå!

