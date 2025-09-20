Miracle Play (MPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00925263 24 timer lav $ 0.00938684 24 timer høy Prisendring (1H) -0.79% Prisendring (1D) -1.36% Prisendring (7D) -6.63%

Miracle Play (MPT) sanntidsprisen er $0.00924874. I løpet av de siste 24 timene har MPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00925263 og et toppnivå på $ 0.00938684, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MPT er $ 0.136579, mens den rekordlave prisen er $ 0.00475254.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MPT endret seg med -0.79% i løpet av den siste timen, -1.36% over 24 timer og -6.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Miracle Play (MPT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.73M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.90M Opplagsforsyning 831.29M Total forsyning 3,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Miracle Play er $ 7.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MPT er 831.29M, med en total tilgang på 3000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.90M.