Minu (MINU) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Minu (MINU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Minu (MINU) Informasjon

What is Minu(MINU)?

Minu is a meme cryptocurrency token, built on Binance Smart Chain combined with a unique utility. With its own decentralized app, Minu is giving an 8% daily return to its miners in forms of BNB, while Minu's native token is constantly increasing the TVL (Total Value Locked) of its miner with a 2% of every transaction (buy or sell) going to contract of the miner. Only Minu holders have the ability to start mining and earn daily rewards.

Offisiell nettside:
https://www.minucoin.com/
Teknisk dokument:
https://www.minucoin.com/whitepaper.pdf

Minu (MINU) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Minu (MINU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 30.76K
$ 30.76K
Total forsyning:
$ 3.79T
$ 3.79T
Sirkulerende forsyning:
$ 3.79T
$ 3.79T
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 30.76K
$ 30.76K
All-time high:
$ 0
$ 0
All-Time Low:
$ 0
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
$ 0

Minu (MINU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Minu (MINU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet MINU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange MINU tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår MINUs tokenomics, kan du utforske MINU tokenets livepris!

MINU prisforutsigelse

Vil du vite hvor MINU kan være på vei? Vår MINU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.