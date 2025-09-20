Minu (MINU) Prisinformasjon (USD)

Minu (MINU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MINU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MINU er $ 0.00000163, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MINU endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -3.19% over 24 timer og +7.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Minu (MINU) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Minu er $ 28.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MINU er 3.79T, med en total tilgang på 3793242260569.9673. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.28K.