Minty Girl (MINTYGIRL) Informasjon This token is based off the minty girl website app utility> this utility allows consumers to customize a predetermined CA with a character choice of their choosing either at the end or the beginning of the newly minted tokens contract address. These minty girl minted tokens are released on the pump (dot) fun platform, circumventing the need to access pump (dot) fun platform. The ability to buy and sell those CAs are also available on the minty girl website platform. The fees associated with the token mints are .1 and 50% of the fee goes a purchase and burn of minty girl token, and the other 50% goes to the developer(to be used on marketing) Offisiell nettside: https://www.mintygirl.fun/ Kjøp MINTYGIRL nå!

Minty Girl (MINTYGIRL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Minty Girl (MINTYGIRL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.54K $ 12.54K $ 12.54K Total forsyning: $ 993.29M $ 993.29M $ 993.29M Sirkulerende forsyning: $ 964.23M $ 964.23M $ 964.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.92K $ 12.92K $ 12.92K All-time high: $ 0.00027174 $ 0.00027174 $ 0.00027174 All-Time Low: $ 0.00000628 $ 0.00000628 $ 0.00000628 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Minty Girl (MINTYGIRL) pris

Minty Girl (MINTYGIRL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Minty Girl (MINTYGIRL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MINTYGIRL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MINTYGIRL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MINTYGIRLs tokenomics, kan du utforske MINTYGIRL tokenets livepris!

MINTYGIRL prisforutsigelse Vil du vite hvor MINTYGIRL kan være på vei? Vår MINTYGIRL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MINTYGIRL tokenets prisforutsigelse nå!

