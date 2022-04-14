MintSwapToken (MST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MintSwapToken (MST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MintSwapToken (MST) Informasjon MintSwap is the first DEX & NFT marketplace natively on the Mint Blockchain, providing token DEX, NFT trading, and NFTFi functions for Web3 users. MintSwap integrates the entire lifespan of a token — from zero to hero — into one protocol. For developers, MintSwap supports exclusive fair launch mechanics and token management tools built by DeFi's best; and for general users, MintSwap supports advantageous yield and LP opportunities, built-in social and analytic features, and an easy trading experience. Offisiell nettside: https://www.mintswap.finance/ Teknisk dokument: https://docs.mintswap.finance/

MintSwapToken (MST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MintSwapToken (MST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.12K $ 14.12K $ 14.12K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 70.23M $ 70.23M $ 70.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.11K $ 20.11K $ 20.11K All-time high: $ 0.01026413 $ 0.01026413 $ 0.01026413 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00020105 $ 0.00020105 $ 0.00020105 Lær mer om MintSwapToken (MST) pris

MintSwapToken (MST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MintSwapToken (MST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MSTs tokenomics, kan du utforske MST tokenets livepris!

