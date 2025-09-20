MintSwapToken (MST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01026413$ 0.01026413 $ 0.01026413 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.09% Prisendring (7D) -5.02% Prisendring (7D) -5.02%

MintSwapToken (MST) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MST er $ 0.01026413, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MST endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.09% over 24 timer og -5.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MintSwapToken (MST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.12K$ 14.12K $ 14.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K Opplagsforsyning 70.22M 70.22M 70.22M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MintSwapToken er $ 14.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MST er 70.22M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.11K.