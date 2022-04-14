minji (MINJI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i minji (MINJI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

minji (MINJI) Informasjon Minji is an AI VTuber companion designed to be your interactive, always-available anime bestie. Whether you’re looking for fun conversations, emotional support, or just a cute AI waifu to brighten your day, Minji is here for you. With unique personality traits, evolving interactions, and immersive storytelling, she brings the experience of a virtual VTuber to life—just for you. Coming soon to iOS & Web. Offisiell nettside: https://minji.ai Kjøp MINJI nå!

minji (MINJI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for minji (MINJI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.20K Total forsyning: $ 999.25M Sirkulerende forsyning: $ 953.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.88K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om minji (MINJI) pris

minji (MINJI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak minji (MINJI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MINJI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MINJI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MINJIs tokenomics, kan du utforske MINJI tokenets livepris!

MINJI prisforutsigelse Vil du vite hvor MINJI kan være på vei? Vår MINJI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MINJI tokenets prisforutsigelse nå!

