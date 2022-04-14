Minidoge (MINIDOGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Minidoge (MINIDOGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Minidoge (MINIDOGE) Informasjon Minidoge is a structural Meme project built on the BSC public chain ecosystem. It is committed to breaking the hype narrative of traditional Meme projects and creating a new Web3 paradigm that integrates DeFi financial incentives, DePIN physical computing power networks, and AI public chain intelligent engines. By connecting community sentiment with real value, Minidoge is promoting the evolution of Meme from "memes" to "productivity," and constructing a sustainable ecological incentive system and a global participatory growth model. Offisiell nettside: https://aiminidoge.com/ Teknisk dokument: https://dcnw5uflg4ql.feishu.cn/file/YUALb5eA0o3yM2x5C6RceeiPn52 Kjøp MINIDOGE nå!

Minidoge (MINIDOGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Minidoge (MINIDOGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 145.00M $ 145.00M $ 145.00M Total forsyning: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Sirkulerende forsyning: $ 700.00T $ 700.00T $ 700.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 207.14M $ 207.14M $ 207.14M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Minidoge (MINIDOGE) pris

Minidoge (MINIDOGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Minidoge (MINIDOGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MINIDOGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MINIDOGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MINIDOGEs tokenomics, kan du utforske MINIDOGE tokenets livepris!

MINIDOGE prisforutsigelse Vil du vite hvor MINIDOGE kan være på vei? Vår MINIDOGE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MINIDOGE tokenets prisforutsigelse nå!

