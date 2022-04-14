Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) Informasjon Elon has been saying on X for a couple months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future. As we all know with Elon, he doesn’t joke about this stuff. Elon has been saying on X for a few months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future. Offisiell nettside: https://woollytoken.com/ Kjøp WOOLLY nå!

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 327.04K $ 327.04K $ 327.04K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 327.04K $ 327.04K $ 327.04K All-time high: $ 0.00926591 $ 0.00926591 $ 0.00926591 All-Time Low: $ 0.00012006 $ 0.00012006 $ 0.00012006 Nåværende pris: $ 0.00032711 $ 0.00032711 $ 0.00032711 Lær mer om Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) pris

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WOOLLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WOOLLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WOOLLYs tokenomics, kan du utforske WOOLLY tokenets livepris!

WOOLLY prisforutsigelse Vil du vite hvor WOOLLY kan være på vei? Vår WOOLLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WOOLLY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!