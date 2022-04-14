Mini GOUT (MINIGOUT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mini GOUT (MINIGOUT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mini GOUT (MINIGOUT) Informasjon
MiniGOUT is a member of the DOGE family along with brothers Shiba, Floki, Neiro, GOUT,... that are exploding in the memecoin space. MiniGOUT is a little dog that was born with a strong passion for technology. Considered the cutest and most active dog in memecoin, MiniGOUT promises to be a CTO project that will make memcoin on the BSC platform explode strongly. The MiniGOUT is a community-powered cryptocurrency built for fun and fueled by the iconic doge meme. We empower you to easily buy, trade, and join a passionate pack of doge enthusiasts.
Offisiell nettside: https://minigout.com/

Mini GOUT (MINIGOUT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mini GOUT (MINIGOUT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 154.27K $ 154.27K $ 154.27K Total forsyning: $ 555.00B $ 555.00B $ 555.00B Sirkulerende forsyning: $ 555.00B $ 555.00B $ 555.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 154.27K $ 154.27K $ 154.27K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Mini GOUT (MINIGOUT) pris

Mini GOUT (MINIGOUT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mini GOUT (MINIGOUT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MINIGOUT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MINIGOUT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MINIGOUTs tokenomics, kan du utforske MINIGOUT tokenets livepris!

MINIGOUT prisforutsigelse
Vil du vite hvor MINIGOUT kan være på vei? Vår MINIGOUT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

