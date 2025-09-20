Mini GOUT (MINIGOUT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0
24 timer lav $ 0
24 timer høy $ 0
All Time High $ 0
Laveste pris $ 0
Prisendring (1H) -0.25%
Prisendring (1D) +1.31%
Prisendring (7D) +12.94%

Mini GOUT (MINIGOUT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MINIGOUT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MINIGOUT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MINIGOUT endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, +1.31% over 24 timer og +12.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mini GOUT (MINIGOUT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 145.00K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 145.00K
Opplagsforsyning 555.00B
Total forsyning 555,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mini GOUT er $ 145.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MINIGOUT er 555.00B, med en total tilgang på 555000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 145.00K.