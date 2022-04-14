MineTard AI (MTARD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MineTard AI (MTARD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MineTard AI (MTARD) Informasjon MineTard, the first AI-powered token on Solana, can self-learn and play Minecraft autonomously, live-streaming its gameplay on X and Kick. Holders can pay to influence its in-game behavior, creating an interactive and entertaining experience for the community. The token is deployed on the Solana blockchain, with $MTard leveraging OpenAI for gameplay (Sonnet 3.5) and Llama 3.1 for generating images, creative names, and engaging content. Offisiell nettside: https://mtard.ai/ Kjøp MTARD nå!

MineTard AI (MTARD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MineTard AI (MTARD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 63.31K $ 63.31K $ 63.31K Total forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Sirkulerende forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 63.31K $ 63.31K $ 63.31K All-time high: $ 0.0090891 $ 0.0090891 $ 0.0090891 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om MineTard AI (MTARD) pris

MineTard AI (MTARD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MineTard AI (MTARD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MTARD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MTARD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MTARDs tokenomics, kan du utforske MTARD tokenets livepris!

MTARD prisforutsigelse Vil du vite hvor MTARD kan være på vei? Vår MTARD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MTARD tokenets prisforutsigelse nå!

