MineTard AI (MTARD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0090891$ 0.0090891 $ 0.0090891 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.58% Prisendring (1D) -2.24% Prisendring (7D) -16.80% Prisendring (7D) -16.80%

MineTard AI (MTARD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MTARD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MTARD er $ 0.0090891, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MTARD endret seg med -0.58% i løpet av den siste timen, -2.24% over 24 timer og -16.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MineTard AI (MTARD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 73.02K$ 73.02K $ 73.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 73.02K$ 73.02K $ 73.02K Opplagsforsyning 999.87M 999.87M 999.87M Total forsyning 999,872,812.796112 999,872,812.796112 999,872,812.796112

Nåværende markedsverdi på MineTard AI er $ 73.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MTARD er 999.87M, med en total tilgang på 999872812.796112. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 73.02K.