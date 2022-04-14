Minerva Wallet (MIVA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Minerva Wallet (MIVA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Minerva Wallet (MIVA) Informasjon The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet. Offisiell nettside: https://minerva.digital/ Kjøp MIVA nå!

Minerva Wallet (MIVA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Minerva Wallet (MIVA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.23K $ 25.23K $ 25.23K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 13.63M $ 13.63M $ 13.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M All-time high: $ 0.576706 $ 0.576706 $ 0.576706 All-Time Low: $ 0.00182931 $ 0.00182931 $ 0.00182931 Nåværende pris: $ 0.00185085 $ 0.00185085 $ 0.00185085 Lær mer om Minerva Wallet (MIVA) pris

Minerva Wallet (MIVA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Minerva Wallet (MIVA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MIVA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MIVA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MIVAs tokenomics, kan du utforske MIVA tokenets livepris!

MIVA prisforutsigelse Vil du vite hvor MIVA kan være på vei? Vår MIVA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MIVA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!