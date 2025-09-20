Minerva Wallet (MIVA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00185531 $ 0.00185531 $ 0.00185531 24 timer lav $ 0.00185571 $ 0.00185571 $ 0.00185571 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00185531$ 0.00185531 $ 0.00185531 24 timer høy $ 0.00185571$ 0.00185571 $ 0.00185571 All Time High $ 0.576706$ 0.576706 $ 0.576706 Laveste pris $ 0.00182931$ 0.00182931 $ 0.00182931 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) -0.93% Prisendring (7D) -0.93%

Minerva Wallet (MIVA) sanntidsprisen er $0.00185559. I løpet av de siste 24 timene har MIVA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00185531 og et toppnivå på $ 0.00185571, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MIVA er $ 0.576706, mens den rekordlave prisen er $ 0.00182931.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MIVA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og -0.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Minerva Wallet (MIVA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.29K$ 25.29K $ 25.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Opplagsforsyning 13.63M 13.63M 13.63M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Minerva Wallet er $ 25.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MIVA er 13.63M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.86M.