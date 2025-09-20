Dagens Minerva Wallet livepris er 0.00185559 USD. Spor prisoppdateringer for MIVA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MIVA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Minerva Wallet livepris er 0.00185559 USD. Spor prisoppdateringer for MIVA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MIVA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Minerva Wallet Pris (MIVA)

$0.00185559
$0.00185559
0.00%1D
Minerva Wallet (MIVA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00185531
$ 0.00185531$ 0.00185531
24 timer lav
$ 0.00185571
$ 0.00185571$ 0.00185571
24 timer høy

$ 0.00185531
$ 0.00185531$ 0.00185531

$ 0.00185571
$ 0.00185571$ 0.00185571

$ 0.576706
$ 0.576706$ 0.576706

$ 0.00182931
$ 0.00182931$ 0.00182931

--

-0.00%

-0.93%

-0.93%

Minerva Wallet (MIVA) sanntidsprisen er $0.00185559. I løpet av de siste 24 timene har MIVA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00185531 og et toppnivå på $ 0.00185571, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MIVA er $ 0.576706, mens den rekordlave prisen er $ 0.00182931.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MIVA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og -0.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Minerva Wallet (MIVA) Markedsinformasjon

$ 25.29K
$ 25.29K$ 25.29K

--
----

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

13.63M
13.63M 13.63M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Minerva Wallet er $ 25.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MIVA er 13.63M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.86M.

Minerva Wallet (MIVA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Minerva Wallet til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Minerva Wallet til USD ble $ -0.0000121678.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Minerva Wallet til USD ble $ -0.0000321315.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Minerva Wallet til USD ble $ -0.0000038616977754425.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.00%
30 dager$ -0.0000121678-0.65%
60 dager$ -0.0000321315-1.73%
90 dager$ -0.0000038616977754425-0.20%

Hva er Minerva Wallet (MIVA)

The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet.

Minerva Wallet Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Minerva Wallet (MIVA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Minerva Wallet (MIVA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Minerva Wallet.

MIVA til lokale valutaer

Minerva Wallet (MIVA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Minerva Wallet (MIVA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi.

Folk spør også: Andre spørsmål om Minerva Wallet (MIVA)

Hvor mye er Minerva Wallet (MIVA) verdt i dag?
Live MIVA prisen i USD er 0.00185559 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MIVA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MIVA til USD er $ 0.00185559. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Minerva Wallet?
Markedsverdien for MIVA er $ 25.29K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MIVA?
Den sirkulerende forsyningen av MIVA er 13.63M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMIVA ?
MIVA oppnådde en ATH-pris på 0.576706 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MIVA?
MIVA så en ATL-pris på 0.00182931 USD.
Hva er handelsvolumet til MIVA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MIVA er -- USD.
Vil MIVA gå høyere i år?
MIVA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MIVA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:18:46 (UTC+8)

