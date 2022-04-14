Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mineral Vault I Security Token (MNRL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Informasjon Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes. Offisiell nettside: https://mineralvault.io/ Kjøp MNRL nå!

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mineral Vault I Security Token (MNRL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.96M $ 9.96M $ 9.96M All-time high: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 All-Time Low: $ 0.974445 $ 0.974445 $ 0.974445 Nåværende pris: $ 0.995915 $ 0.995915 $ 0.995915 Lær mer om Mineral Vault I Security Token (MNRL) pris

Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mineral Vault I Security Token (MNRL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MNRL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MNRL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MNRLs tokenomics, kan du utforske MNRL tokenets livepris!

MNRL prisforutsigelse Vil du vite hvor MNRL kan være på vei? Vår MNRL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MNRL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!