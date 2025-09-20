Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.994291 $ 0.994291 $ 0.994291 24 timer lav $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 24 timer høy 24 timer lav $ 0.994291$ 0.994291 $ 0.994291 24 timer høy $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 All Time High $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Laveste pris $ 0.974445$ 0.974445 $ 0.974445 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.17% Prisendring (7D) -0.00% Prisendring (7D) -0.00%

Mineral Vault I Security Token (MNRL) sanntidsprisen er $0.99603. I løpet av de siste 24 timene har MNRL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.994291 og et toppnivå på $ 1.007, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MNRL er $ 1.008, mens den rekordlave prisen er $ 0.974445.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MNRL endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.17% over 24 timer og -0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.96M$ 9.96M $ 9.96M Opplagsforsyning 2.28M 2.28M 2.28M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mineral Vault I Security Token er $ 2.27M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MNRL er 2.28M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.96M.