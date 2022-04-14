Mineable (MNB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mineable (MNB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mineable (MNB) Informasjon What is Mineable? Mineable is a web3 ecosystem with advanced tokenomics at its core, Mineable enables its users to earn passive block rewards with no prior cryptocurrency mining experience, no hardware, no power usage and no limitations. Users purchase & deploy Virtual GPUs and are rewarded with MNB each time a block is mined, rewards are calculated on a network share basis. MNB is Mineable's native token and is used to upgrade & expand operations or sold for a potential profit. A giant step forward in the Web 3.0 era, Mineable is creating a space where crypto enthusiasts can continue to grow their portfolios while promoting sustainability. There are many benefits to using Mineable. The platform is easy and intuitive, allowing all to get involved. Web3 and crypto may be foreign concepts to some, but users do not need costly mining rigs or a background in crypto to be involved. Virtual GPUs are continuously mining MNB passively. All users, even those with physical limitations, can be part of the Mineable community. Offisiell nettside: https://mineable.io Teknisk dokument: https://whitepaper.mineable.io/mineable-whitepaper/ Kjøp MNB nå!

Mineable (MNB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mineable (MNB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.21K $ 13.21K $ 13.21K Total forsyning: $ 682.29M $ 682.29M $ 682.29M Sirkulerende forsyning: $ 599.90M $ 599.90M $ 599.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.02K $ 15.02K $ 15.02K All-time high: $ 0.124163 $ 0.124163 $ 0.124163 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Mineable (MNB) pris

Mineable (MNB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mineable (MNB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MNB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MNB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MNBs tokenomics, kan du utforske MNB tokenets livepris!

