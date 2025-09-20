Mineable (MNB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.124163$ 0.124163 $ 0.124163 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +11,490.72% Prisendring (7D) +11,490.72%

Mineable (MNB) sanntidsprisen er $0.00313093. I løpet av de siste 24 timene har MNB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MNB er $ 0.124163, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MNB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +11,490.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mineable (MNB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Opplagsforsyning 599.90M 599.90M 599.90M Total forsyning 682,290,000.0 682,290,000.0 682,290,000.0

Nåværende markedsverdi på Mineable er $ 1.88M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MNB er 599.90M, med en total tilgang på 682290000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.14M.