MindWaveDAO (NILA) Informasjon MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity. Offisiell nettside: https://www.mindwavedao.com/ Teknisk dokument: https://www.mindwavedao.com/wp-content/uploads/mindwave-whitepaper.pdf

MindWaveDAO (NILA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MindWaveDAO (NILA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 52.18M $ 52.18M $ 52.18M Total forsyning: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Sirkulerende forsyning: $ 842.77M $ 842.77M $ 842.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 65.45M $ 65.45M $ 65.45M All-time high: $ 0.39007 $ 0.39007 $ 0.39007 All-Time Low: $ 0.03000714 $ 0.03000714 $ 0.03000714 Nåværende pris: $ 0.06192 $ 0.06192 $ 0.06192 Lær mer om MindWaveDAO (NILA) pris

MindWaveDAO (NILA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MindWaveDAO (NILA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NILA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NILA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NILAs tokenomics, kan du utforske NILA tokenets livepris!

NILA prisforutsigelse Vil du vite hvor NILA kan være på vei? Vår NILA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

