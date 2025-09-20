MindWaveDAO (NILA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03000714 $ 0.03000714 $ 0.03000714 24 timer lav $ 0.059013 $ 0.059013 $ 0.059013 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03000714$ 0.03000714 $ 0.03000714 24 timer høy $ 0.059013$ 0.059013 $ 0.059013 All Time High $ 0.39007$ 0.39007 $ 0.39007 Laveste pris $ 0.03000714$ 0.03000714 $ 0.03000714 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +15.07% Prisendring (7D) -22.40% Prisendring (7D) -22.40%

MindWaveDAO (NILA) sanntidsprisen er $0.059011. I løpet av de siste 24 timene har NILA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03000714 og et toppnivå på $ 0.059013, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NILA er $ 0.39007, mens den rekordlave prisen er $ 0.03000714.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NILA endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +15.07% over 24 timer og -22.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MindWaveDAO (NILA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.73M$ 49.73M $ 49.73M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 62.38M$ 62.38M $ 62.38M Opplagsforsyning 842.77M 842.77M 842.77M Total forsyning 1,057,021,569.0 1,057,021,569.0 1,057,021,569.0

Nåværende markedsverdi på MindWaveDAO er $ 49.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NILA er 842.77M, med en total tilgang på 1057021569.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 62.38M.