Mindscraft (MINDS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mindscraft (MINDS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Mindscraft (MINDS) Informasjon The team behind this is made of Gaianet & Bytetrade veterans (backed by Republic, Bybit, Mantle, Bytetrade, Kucoin, Binance Labs ...) and have over 6 months experience in building AI infra. $SCHIZO started as an AI-agent experiment but they're not fully focused on taking the whole AI agent market by storm and want to make Schizo Terminal the most advanced model on the market, but not only that... TL:DR ai16z + virtuals but much better Offisiell nettside: https://www.mindscraft.ai/

Mindscraft (MINDS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mindscraft (MINDS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 297.70K Total forsyning: $ 999.64M Sirkulerende forsyning: $ 999.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 297.70K All-time high: $ 0.04649351 All-Time Low: $ 0.00001864 Nåværende pris: $ 0.00028825

Mindscraft (MINDS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mindscraft (MINDS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MINDS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MINDS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MINDSs tokenomics, kan du utforske MINDS tokenets livepris!

MINDS prisforutsigelse Vil du vite hvor MINDS kan være på vei? Vår MINDS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

