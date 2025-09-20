Mindscraft (MINDS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04649351$ 0.04649351 $ 0.04649351 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.59% Prisendring (1D) -22.22% Prisendring (7D) -59.45% Prisendring (7D) -59.45%

Mindscraft (MINDS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MINDS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MINDS er $ 0.04649351, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MINDS endret seg med +0.59% i løpet av den siste timen, -22.22% over 24 timer og -59.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mindscraft (MINDS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 327.59K$ 327.59K $ 327.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 327.59K$ 327.59K $ 327.59K Opplagsforsyning 999.64M 999.64M 999.64M Total forsyning 999,642,754.921912 999,642,754.921912 999,642,754.921912

Nåværende markedsverdi på Mindscraft er $ 327.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MINDS er 999.64M, med en total tilgang på 999642754.921912. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 327.59K.