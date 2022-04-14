Mind Body Soul (MBS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mind Body Soul (MBS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mind Body Soul (MBS) Informasjon MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential. Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club’s ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club! Offisiell nettside: https://mbstoken.live/ Teknisk dokument: https://mbstoken.live/mbs-whitepaper.pdf Kjøp MBS nå!

Mind Body Soul (MBS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mind Body Soul (MBS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 758.26K $ 758.26K $ 758.26K Total forsyning: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Sirkulerende forsyning: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 758.26K $ 758.26K $ 758.26K All-time high: $ 1.088 $ 1.088 $ 1.088 All-Time Low: $ 0.116776 $ 0.116776 $ 0.116776 Nåværende pris: $ 0.151652 $ 0.151652 $ 0.151652 Lær mer om Mind Body Soul (MBS) pris

Mind Body Soul (MBS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mind Body Soul (MBS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MBS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MBS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MBSs tokenomics, kan du utforske MBS tokenets livepris!

MBS prisforutsigelse Vil du vite hvor MBS kan være på vei? Vår MBS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MBS tokenets prisforutsigelse nå!

