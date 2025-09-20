Mind Body Soul (MBS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.168991 $ 0.168991 $ 0.168991 24 timer lav $ 0.180889 $ 0.180889 $ 0.180889 24 timer høy 24 timer lav $ 0.168991$ 0.168991 $ 0.168991 24 timer høy $ 0.180889$ 0.180889 $ 0.180889 All Time High $ 1.088$ 1.088 $ 1.088 Laveste pris $ 0.116776$ 0.116776 $ 0.116776 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -6.43% Prisendring (7D) -18.71% Prisendring (7D) -18.71%

Mind Body Soul (MBS) sanntidsprisen er $0.168992. I løpet av de siste 24 timene har MBS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.168991 og et toppnivå på $ 0.180889, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MBS er $ 1.088, mens den rekordlave prisen er $ 0.116776.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MBS endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -6.43% over 24 timer og -18.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mind Body Soul (MBS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 844.96K$ 844.96K $ 844.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 844.96K$ 844.96K $ 844.96K Opplagsforsyning 5.00M 5.00M 5.00M Total forsyning 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mind Body Soul er $ 844.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MBS er 5.00M, med en total tilgang på 5000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 844.96K.