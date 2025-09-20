Dagens Mind Body Soul livepris er 0.168992 USD. Spor prisoppdateringer for MBS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MBS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Mind Body Soul livepris er 0.168992 USD. Spor prisoppdateringer for MBS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MBS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MBS

MBS Prisinformasjon

MBS teknisk dokument

MBS Offisiell nettside

MBS tokenomics

MBS Prisprognose

1 MBS til USD livepris:

$0.168992
-6.40%1D
USD
Mind Body Soul (MBS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:32:44 (UTC+8)

Mind Body Soul (MBS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.168991
24 timer lav
$ 0.180889
24 timer høy

$ 0.168991
$ 0.180889
$ 1.088
$ 0.116776
-0.00%

-6.43%

-18.71%

-18.71%

Mind Body Soul (MBS) sanntidsprisen er $0.168992. I løpet av de siste 24 timene har MBS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.168991 og et toppnivå på $ 0.180889, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MBS er $ 1.088, mens den rekordlave prisen er $ 0.116776.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MBS endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -6.43% over 24 timer og -18.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mind Body Soul (MBS) Markedsinformasjon

$ 844.96K
--
$ 844.96K
5.00M
5,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Mind Body Soul er $ 844.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MBS er 5.00M, med en total tilgang på 5000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 844.96K.

Mind Body Soul (MBS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Mind Body Soul til USD ble $ -0.011632111250179.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Mind Body Soul til USD ble $ -0.0938001925.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Mind Body Soul til USD ble $ -0.1257823848.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Mind Body Soul til USD ble $ -0.4534377132473371.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.011632111250179-6.43%
30 dager$ -0.0938001925-55.50%
60 dager$ -0.1257823848-74.43%
90 dager$ -0.4534377132473371-72.84%

Hva er Mind Body Soul (MBS)

MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential. Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club’s ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Mind Body Soul (MBS) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Mind Body Soul Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Mind Body Soul (MBS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Mind Body Soul (MBS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Mind Body Soul.

Sjekk Mind Body Soulprisprognosen nå!

MBS til lokale valutaer

Mind Body Soul (MBS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mind Body Soul (MBS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MBS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Mind Body Soul (MBS)

Hvor mye er Mind Body Soul (MBS) verdt i dag?
Live MBS prisen i USD er 0.168992 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MBS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MBS til USD er $ 0.168992. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Mind Body Soul?
Markedsverdien for MBS er $ 844.96K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MBS?
Den sirkulerende forsyningen av MBS er 5.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMBS ?
MBS oppnådde en ATH-pris på 1.088 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MBS?
MBS så en ATL-pris på 0.116776 USD.
Hva er handelsvolumet til MBS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MBS er -- USD.
Vil MBS gå høyere i år?
MBS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MBS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.