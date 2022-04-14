MimboGameGroup (MGG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MimboGameGroup (MGG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MimboGameGroup (MGG) Informasjon MGG(MimboGameGroup) Token Launched in 2025 by a team based in South Korea and the United States, MGG is the native token of the MimboNode Web3 gaming ecosystem. The project aims to build a reward-based gaming platform that integrates blockchain infrastructure with real-time gameplay experiences. In the MGG ecosystem, all tokens are created solely through node operation rewards. There is no team allocation or external reserve supply, and the distribution mechanism is designed to ensure fair and transparent reward issuance based on smart contract logic. The platform supports various game developers and publishers who can integrate blockchain functionality into their games using the MimboNode API and SDK. This enables in-game assets and rewards to be securely issued, stored, and traded via blockchain. MGG’s tokenomics promote sustainability and community participation through utility in staking, governance, and access to exclusive game content. The team is preparing for listings on decentralized exchanges (DEX), and a smart contract audit is underway to ensure platform security. As part of its roadmap, MGG plans to expand into global markets and form strategic partnerships with GameFi platforms, enhancing user engagement and token utility within the gaming space. Offisiell nettside: https://mimbonode.io/ Teknisk dokument: https://mimbonode.gitbook.io/mgg-paper Kjøp MGG nå!

MimboGameGroup (MGG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MimboGameGroup (MGG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 195.01M $ 195.01M $ 195.01M Total forsyning: $ 114.60B $ 114.60B $ 114.60B Sirkulerende forsyning: $ 114.60B $ 114.60B $ 114.60B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 195.01M $ 195.01M $ 195.01M All-time high: $ 0.00171151 $ 0.00171151 $ 0.00171151 All-Time Low: $ 0.0011239 $ 0.0011239 $ 0.0011239 Nåværende pris: $ 0.00170164 $ 0.00170164 $ 0.00170164 Lær mer om MimboGameGroup (MGG) pris

MimboGameGroup (MGG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MimboGameGroup (MGG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MGG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MGG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MGGs tokenomics, kan du utforske MGG tokenets livepris!

