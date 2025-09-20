MimboGameGroup (MGG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00170519 $ 0.00170519 $ 0.00170519 24 timer lav $ 0.0017089 $ 0.0017089 $ 0.0017089 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00170519$ 0.00170519 $ 0.00170519 24 timer høy $ 0.0017089$ 0.0017089 $ 0.0017089 All Time High $ 0.00171151$ 0.00171151 $ 0.00171151 Laveste pris $ 0.0011239$ 0.0011239 $ 0.0011239 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -0.11% Prisendring (7D) +0.15% Prisendring (7D) +0.15%

MimboGameGroup (MGG) sanntidsprisen er $0.00170643. I løpet av de siste 24 timene har MGG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00170519 og et toppnivå på $ 0.0017089, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MGG er $ 0.00171151, mens den rekordlave prisen er $ 0.0011239.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MGG endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og +0.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MimboGameGroup (MGG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 195.56M$ 195.56M $ 195.56M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 195.56M$ 195.56M $ 195.56M Opplagsforsyning 114.60B 114.60B 114.60B Total forsyning 114,600,000,000.0 114,600,000,000.0 114,600,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MimboGameGroup er $ 195.56M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MGG er 114.60B, med en total tilgang på 114600000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 195.56M.