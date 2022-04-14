Millionaire (MLNR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Millionaire (MLNR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Millionaire (MLNR) Informasjon Millionaire is a community driven Meme coin that embodies what we all hope to become. A Crypto Millionaire! Our community is growing daily and has a common goal. We are working together to spread the word and make $MLNR a household name. In a sea of scam and rugs we are proud to have a solid team of community members hold our token while also working daily to provide value to the project. Together we can all become crypto millionaires!

Millionaire (MLNR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Millionaire (MLNR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.00K $ 15.00K $ 15.00K Total forsyning: $ 959.20M $ 959.20M $ 959.20M Sirkulerende forsyning: $ 959.20M $ 959.20M $ 959.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.00K $ 15.00K $ 15.00K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Millionaire (MLNR) pris

Millionaire (MLNR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Millionaire (MLNR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MLNR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MLNR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MLNRs tokenomics, kan du utforske MLNR tokenets livepris!

MLNR prisforutsigelse Vil du vite hvor MLNR kan være på vei? Vår MLNR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

