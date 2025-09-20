Millionaire (MLNR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00001747 24 timer høy $ 0.00002297 All Time High $ 0.00024489 Laveste pris $ 0.00000389 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -23.22% Prisendring (7D) -25.15%

Millionaire (MLNR) sanntidsprisen er $0.00001763. I løpet av de siste 24 timene har MLNR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001747 og et toppnivå på $ 0.00002297, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MLNR er $ 0.00024489, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000389.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MLNR endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -23.22% over 24 timer og -25.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Millionaire (MLNR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.91K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.91K Opplagsforsyning 959.20M Total forsyning 959,198,273.8228924

Nåværende markedsverdi på Millionaire er $ 16.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MLNR er 959.20M, med en total tilgang på 959198273.8228924. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.91K.