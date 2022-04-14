milleniumsweghunter69 (SWEG69) tokenomics Oppdag viktig innsikt i milleniumsweghunter69 (SWEG69), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

milleniumsweghunter69 (SWEG69) Informasjon Meet MilleniumSweghunter69, the visionary behind a groundbreaking fusion of crypto and Yu-Gi-Oh card creation. Combining their expertise in blockchain technology with a passion for Yu-Gi-Oh, they craft exclusive, digital cards that push the boundaries of both worlds. Their creations are not just collectibles but a fun playground for unlimited memes and creativity, offering a unique spin on trading card culture. Offisiell nettside: https://milleniumsweg69.drr.ac/ Kjøp SWEG69 nå!

milleniumsweghunter69 (SWEG69) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for milleniumsweghunter69 (SWEG69), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.08K $ 27.08K $ 27.08K Total forsyning: $ 994.77M $ 994.77M $ 994.77M Sirkulerende forsyning: $ 994.77M $ 994.77M $ 994.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.08K $ 27.08K $ 27.08K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om milleniumsweghunter69 (SWEG69) pris

milleniumsweghunter69 (SWEG69) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak milleniumsweghunter69 (SWEG69) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWEG69 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWEG69 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWEG69s tokenomics, kan du utforske SWEG69 tokenets livepris!

SWEG69 prisforutsigelse Vil du vite hvor SWEG69 kan være på vei? Vår SWEG69 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

