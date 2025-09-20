MilkySwap (MILKY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.912917$ 0.912917 $ 0.912917 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

MilkySwap (MILKY) sanntidsprisen er $0.002129. I løpet av de siste 24 timene har MILKY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MILKY er $ 0.912917, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MILKY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MilkySwap (MILKY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 48.94K$ 48.94K $ 48.94K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 87.22K$ 87.22K $ 87.22K Opplagsforsyning 22.99M 22.99M 22.99M Total forsyning 40,965,532.0 40,965,532.0 40,965,532.0

Nåværende markedsverdi på MilkySwap er $ 48.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MILKY er 22.99M, med en total tilgang på 40965532.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 87.22K.