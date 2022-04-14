MILKBAG (MILKBAG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MILKBAG (MILKBAG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MILKBAG (MILKBAG) Informasjon Our goal is to become the leading digital meme on the Solana blockchain and beyond. The cryptocurrency landscape has seen tremendous growth and diversification over the past years. While many cryptocurrencies focus on technological advancements and financial systems, Milkbag introduces a unique blend of entertainment and utility. Inspired by the success of other memecoins, Milkbag aims to build a robust community-driven ecosystem that thrives on humor, creativity, and collective participation. Offisiell nettside: https://milkbagcto.xyz/ Kjøp MILKBAG nå!

MILKBAG (MILKBAG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MILKBAG (MILKBAG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 120.71K $ 120.71K $ 120.71K Total forsyning: $ 925.16M $ 925.16M $ 925.16M Sirkulerende forsyning: $ 925.16M $ 925.16M $ 925.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 120.71K $ 120.71K $ 120.71K All-time high: $ 0.00903771 $ 0.00903771 $ 0.00903771 All-Time Low: $ 0.00008632 $ 0.00008632 $ 0.00008632 Nåværende pris: $ 0.00013047 $ 0.00013047 $ 0.00013047 Lær mer om MILKBAG (MILKBAG) pris

MILKBAG (MILKBAG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MILKBAG (MILKBAG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MILKBAG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MILKBAG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MILKBAGs tokenomics, kan du utforske MILKBAG tokenets livepris!

MILKBAG prisforutsigelse Vil du vite hvor MILKBAG kan være på vei? Vår MILKBAG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MILKBAG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!