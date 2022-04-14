MILKBAG (MILKBAG) tokenomics
MILKBAG (MILKBAG) Informasjon
Our goal is to become the leading digital meme on the Solana blockchain and beyond. The cryptocurrency landscape has seen tremendous growth and diversification over the past years. While many cryptocurrencies focus on technological advancements and financial systems, Milkbag introduces a unique blend of entertainment and utility. Inspired by the success of other memecoins, Milkbag aims to build a robust community-driven ecosystem that thrives on humor, creativity, and collective participation.
MILKBAG (MILKBAG) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MILKBAG (MILKBAG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
MILKBAG (MILKBAG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak MILKBAG (MILKBAG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet MILKBAG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange MILKBAG tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår MILKBAGs tokenomics, kan du utforske MILKBAG tokenets livepris!
MILKBAG prisforutsigelse
Vil du vite hvor MILKBAG kan være på vei? Vår MILKBAG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.