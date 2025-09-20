MILKBAG (MILKBAG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00903771 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.59% Prisendring (1D) -2.52% Prisendring (7D) -10.50%

MILKBAG (MILKBAG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MILKBAG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MILKBAG er $ 0.00903771, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MILKBAG endret seg med -0.59% i løpet av den siste timen, -2.52% over 24 timer og -10.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MILKBAG (MILKBAG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 123.17K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 123.17K Opplagsforsyning 925.16M Total forsyning 925,163,047.6383626

Nåværende markedsverdi på MILKBAG er $ 123.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MILKBAG er 925.16M, med en total tilgang på 925163047.6383626. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 123.17K.