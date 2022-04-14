MileVerse (MVC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MileVerse (MVC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MileVerse (MVC) Informasjon MileVerse is a mileage exchange/integration payment platform that applies Blockchain technology to build an integrated mileage ecosystem that benefits everyone from corporations and customers to affiliated stores. MileVerse is a compound word of Mileage and Verse, meaning to build a new ecosystem of mileage services. MileVerse is an integrated mileage payment platform that provides a service that customers can use at affiliated stores by exchanging mileage that has not been used and has expired for the company's own currency, MVP (MileVerse-Point). Offisiell nettside: https://mileverse.com/

MileVerse (MVC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MileVerse (MVC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.09M $ 10.09M $ 10.09M Total forsyning: $ 2.88B $ 2.88B $ 2.88B Sirkulerende forsyning: $ 2.69B $ 2.69B $ 2.69B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.80M $ 10.80M $ 10.80M All-time high: $ 0.563195 $ 0.563195 $ 0.563195 All-Time Low: $ 0.00148106 $ 0.00148106 $ 0.00148106 Nåværende pris: $ 0.00373823 $ 0.00373823 $ 0.00373823 Lær mer om MileVerse (MVC) pris

MileVerse (MVC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MileVerse (MVC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MVC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MVC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MVCs tokenomics, kan du utforske MVC tokenets livepris!

