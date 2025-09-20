MileVerse (MVC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00372766 $ 0.00372766 $ 0.00372766 24 timer lav $ 0.00381085 $ 0.00381085 $ 0.00381085 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00372766$ 0.00372766 $ 0.00372766 24 timer høy $ 0.00381085$ 0.00381085 $ 0.00381085 All Time High $ 0.563195$ 0.563195 $ 0.563195 Laveste pris $ 0.00148106$ 0.00148106 $ 0.00148106 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -1.27% Prisendring (7D) -3.83% Prisendring (7D) -3.83%

MileVerse (MVC) sanntidsprisen er $0.00375678. I løpet av de siste 24 timene har MVC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00372766 og et toppnivå på $ 0.00381085, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MVC er $ 0.563195, mens den rekordlave prisen er $ 0.00148106.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MVC endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -1.27% over 24 timer og -3.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MileVerse (MVC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.12M$ 10.12M $ 10.12M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.83M$ 10.83M $ 10.83M Opplagsforsyning 2.69B 2.69B 2.69B Total forsyning 2,881,767,830.546767 2,881,767,830.546767 2,881,767,830.546767

Nåværende markedsverdi på MileVerse er $ 10.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MVC er 2.69B, med en total tilgang på 2881767830.546767. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.83M.