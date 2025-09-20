Milestone Millions (MSMIL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00284853$ 0.00284853 $ 0.00284853 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.79% Prisendring (1D) -7.60% Prisendring (7D) +63.11% Prisendring (7D) +63.11%

Milestone Millions (MSMIL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MSMIL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MSMIL er $ 0.00284853, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MSMIL endret seg med -0.79% i løpet av den siste timen, -7.60% over 24 timer og +63.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Milestone Millions (MSMIL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 199.63K$ 199.63K $ 199.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 266.19K$ 266.19K $ 266.19K Opplagsforsyning 374.97M 374.97M 374.97M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Milestone Millions er $ 199.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MSMIL er 374.97M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 266.19K.