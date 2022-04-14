MILEI Solana (MILEI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MILEI Solana (MILEI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MILEI Solana (MILEI) Informasjon MILEI is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena. As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders. Offisiell nettside: https://mileicoin.web.app/ Teknisk dokument: https://mileicoin.web.app/ Kjøp MILEI nå!

MILEI Solana (MILEI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MILEI Solana (MILEI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.57K $ 22.57K $ 22.57K Total forsyning: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Sirkulerende forsyning: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.57K $ 22.57K $ 22.57K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om MILEI Solana (MILEI) pris

MILEI Solana (MILEI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MILEI Solana (MILEI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MILEI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MILEI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MILEIs tokenomics, kan du utforske MILEI tokenets livepris!

MILEI prisforutsigelse Vil du vite hvor MILEI kan være på vei? Vår MILEI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MILEI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!