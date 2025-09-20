MILEI Solana (MILEI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +11.78% Prisendring (7D) +11.78%

MILEI Solana (MILEI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MILEI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MILEI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MILEI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +11.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MILEI Solana (MILEI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.57K$ 22.57K $ 22.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.57K$ 22.57K $ 22.57K Opplagsforsyning 999.83M 999.83M 999.83M Total forsyning 999,832,176.0 999,832,176.0 999,832,176.0

Nåværende markedsverdi på MILEI Solana er $ 22.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MILEI er 999.83M, med en total tilgang på 999832176.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.57K.