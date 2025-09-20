Milady Wif Hat (LADYF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000269 $ 0.00000269 $ 0.00000269 24 timer lav $ 0.00000337 $ 0.00000337 $ 0.00000337 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000269$ 0.00000269 $ 0.00000269 24 timer høy $ 0.00000337$ 0.00000337 $ 0.00000337 All Time High $ 0.0000283$ 0.0000283 $ 0.0000283 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) -8.80% Prisendring (7D) -9.15% Prisendring (7D) -9.15%

Milady Wif Hat (LADYF) sanntidsprisen er $0.00000271. I løpet av de siste 24 timene har LADYF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000269 og et toppnivå på $ 0.00000337, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LADYF er $ 0.0000283, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LADYF endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -8.80% over 24 timer og -9.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Milady Wif Hat (LADYF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Opplagsforsyning 1.00T 1.00T 1.00T Total forsyning 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Milady Wif Hat er $ 2.71M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LADYF er 1.00T, med en total tilgang på 1000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.71M.