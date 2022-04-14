Mikawa Inu (SHIKOKU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mikawa Inu (SHIKOKU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mikawa Inu (SHIKOKU) Informasjon Born from the spirit of the wild, the Mikawa Inu ($SHIKOKU) token takes its inspiration from the fierce yet loyal Shikoku dog—a legendary hunter from the rugged mountains of Japan. Known for its bravery, cunning, and devotion, the Shikoku dog is more than just a pet. It's a symbol of loyalty, strength, and freedom. That's exactly what the Mikawa Inu token represents in the crypto world. As a meme token, $SHIKOKU isn’t just here for laughs. It’s here to build a loyal pack of holders who are ready to break free from the mainstream and hunt for the best gains on the Solana network. Whether you're a crypto veteran or a meme enthusiast looking for the next moonshot, Mikawa Inu is your ride or die. Offisiell nettside: https://www.mikawainu.com/ Teknisk dokument: https://mikawa-inu-1.gitbook.io/mikawa-inu-whitepaper Kjøp SHIKOKU nå!

Mikawa Inu (SHIKOKU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mikawa Inu (SHIKOKU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 111.47K $ 111.47K $ 111.47K Total forsyning: $ 998.87T $ 998.87T $ 998.87T Sirkulerende forsyning: $ 998.87T $ 998.87T $ 998.87T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 111.47K $ 111.47K $ 111.47K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Mikawa Inu (SHIKOKU) pris

Mikawa Inu (SHIKOKU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mikawa Inu (SHIKOKU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHIKOKU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHIKOKU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHIKOKUs tokenomics, kan du utforske SHIKOKU tokenets livepris!

