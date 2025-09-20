Mikawa Inu (SHIKOKU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.11% Prisendring (1D) +5.55% Prisendring (7D) +5.56% Prisendring (7D) +5.56%

Mikawa Inu (SHIKOKU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHIKOKU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHIKOKU er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHIKOKU endret seg med -1.11% i løpet av den siste timen, +5.55% over 24 timer og +5.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mikawa Inu (SHIKOKU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 116.87K$ 116.87K $ 116.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 116.87K$ 116.87K $ 116.87K Opplagsforsyning 998.87T 998.87T 998.87T Total forsyning 998,866,261,710,061.0 998,866,261,710,061.0 998,866,261,710,061.0

Nåværende markedsverdi på Mikawa Inu er $ 116.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHIKOKU er 998.87T, med en total tilgang på 998866261710061.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 116.87K.