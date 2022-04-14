Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Informasjon Miharu is a finless porpoise located in a Japanese Aquarium, the picture of the dolphin with an expression on her face shows a slight smile and gives form to a versatile world of meme-ability usage. This meme is about inclusion and it digs down into the "slice of life" type of meme, where we all encounter similar interactions and react in the way the dolphin gives a slight smile this has been used to describe awkward situations or unexpected wins. Offisiell nettside: https://miharu.wtf/ Kjøp $MIHARU nå!

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.47K $ 24.47K $ 24.47K Total forsyning: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Sirkulerende forsyning: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.47K $ 24.47K $ 24.47K All-time high: $ 0.00139195 $ 0.00139195 $ 0.00139195 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) pris

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $MIHARU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $MIHARU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $MIHARUs tokenomics, kan du utforske $MIHARU tokenets livepris!

$MIHARU prisforutsigelse Vil du vite hvor $MIHARU kan være på vei? Vår $MIHARU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $MIHARU tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!