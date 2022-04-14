Midnight (NIGHT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Midnight (NIGHT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Midnight (NIGHT) Informasjon Midnight Evergreen is a blockchain-based gaming ecosystem that connects multiple MMO (Massively Multiplayer Online), games through its native ecosystem token, $NIGHT. Built on the Aptos blockchain, it enables players to carry their in-game assets, progress, and characters seamlessly across different games within the Evergreen platform. Midnight will be the first Web3.0 deconstructed MMO gaming ecosystem. Offisiell nettside: https://www.midnight.io/ Teknisk dokument: https://midnight.docsend.com/view/sr5hudfmdskfybg2 Kjøp NIGHT nå!

Midnight (NIGHT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Midnight (NIGHT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 104.80K $ 104.80K $ 104.80K Total forsyning: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Sirkulerende forsyning: $ 622.26M $ 622.26M $ 622.26M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 505.27K $ 505.27K $ 505.27K All-time high: $ 0.01921941 $ 0.01921941 $ 0.01921941 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00016842 $ 0.00016842 $ 0.00016842 Lær mer om Midnight (NIGHT) pris

Midnight (NIGHT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Midnight (NIGHT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NIGHT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NIGHT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NIGHTs tokenomics, kan du utforske NIGHT tokenets livepris!

NIGHT prisforutsigelse Vil du vite hvor NIGHT kan være på vei? Vår NIGHT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NIGHT tokenets prisforutsigelse nå!

