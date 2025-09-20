Dagens Midnight livepris er 0.00018893 USD. Spor prisoppdateringer for NIGHT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NIGHT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Midnight livepris er 0.00018893 USD. Spor prisoppdateringer for NIGHT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NIGHT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Midnight Pris (NIGHT)

1 NIGHT til USD livepris:

$0.00018893
$0.00018893
-15.10%1D
Midnight (NIGHT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:14:03 (UTC+8)

Midnight (NIGHT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00016394
$ 0.00016394
24 timer lav
$ 0.00023647
$ 0.00023647
24 timer høy

$ 0.00016394
$ 0.00016394

$ 0.00023647
$ 0.00023647

$ 0.01921941
$ 0.01921941

$ 0.00016394
$ 0.00016394

+0.00%

-15.14%

-35.27%

-35.27%

Midnight (NIGHT) sanntidsprisen er $0.00018893. I løpet av de siste 24 timene har NIGHT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00016394 og et toppnivå på $ 0.00023647, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NIGHT er $ 0.01921941, mens den rekordlave prisen er $ 0.00016394.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NIGHT endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -15.14% over 24 timer og -35.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Midnight (NIGHT) Markedsinformasjon

$ 117.50K
$ 117.50K

--
----

$ 566.50K
$ 566.50K

622.26M
622.26M

3,000,000,000.0
3,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Midnight er $ 117.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NIGHT er 622.26M, med en total tilgang på 3000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 566.50K.

Midnight (NIGHT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Midnight til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Midnight til USD ble $ -0.0000930479.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Midnight til USD ble $ -0.0001106845.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Midnight til USD ble $ -0.0001617181559628352.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-15.14%
30 dager$ -0.0000930479-49.24%
60 dager$ -0.0001106845-58.58%
90 dager$ -0.0001617181559628352-46.11%

Hva er Midnight (NIGHT)

Midnight Evergreen is a blockchain-based gaming ecosystem that connects multiple MMO (Massively Multiplayer Online), games through its native ecosystem token, $NIGHT. Built on the Aptos blockchain, it enables players to carry their in-game assets, progress, and characters seamlessly across different games within the Evergreen platform. Midnight will be the first Web3.0 deconstructed MMO gaming ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Midnight (NIGHT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Midnight Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Midnight (NIGHT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Midnight (NIGHT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Midnight.

Sjekk Midnightprisprognosen nå!

NIGHT til lokale valutaer

Midnight (NIGHT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Midnight (NIGHT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NIGHT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Midnight (NIGHT)

Hvor mye er Midnight (NIGHT) verdt i dag?
Live NIGHT prisen i USD er 0.00018893 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NIGHT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NIGHT til USD er $ 0.00018893. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Midnight?
Markedsverdien for NIGHT er $ 117.50K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NIGHT?
Den sirkulerende forsyningen av NIGHT er 622.26M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNIGHT ?
NIGHT oppnådde en ATH-pris på 0.01921941 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NIGHT?
NIGHT så en ATL-pris på 0.00016394 USD.
Hva er handelsvolumet til NIGHT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NIGHT er -- USD.
Vil NIGHT gå høyere i år?
NIGHT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NIGHT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:14:03 (UTC+8)

