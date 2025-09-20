Midnight (NIGHT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00016394 $ 0.00023647
24 timer lav $ 0.00016394
24 timer høy $ 0.00023647
All Time High $ 0.01921941
Laveste pris $ 0.00016394
Prisendring (1H) +0.00%
Prisendring (1D) -15.14%
Prisendring (7D) -35.27%

Midnight (NIGHT) sanntidsprisen er $0.00018893. I løpet av de siste 24 timene har NIGHT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00016394 og et toppnivå på $ 0.00023647, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NIGHT er $ 0.01921941, mens den rekordlave prisen er $ 0.00016394.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NIGHT endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -15.14% over 24 timer og -35.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Midnight (NIGHT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 117.50K$ 117.50K $ 117.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 566.50K$ 566.50K $ 566.50K Opplagsforsyning 622.26M 622.26M 622.26M Total forsyning 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Midnight er $ 117.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NIGHT er 622.26M, med en total tilgang på 3000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 566.50K.